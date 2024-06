POL-DO: Mehr als 50 Meter lange Bremsspur in Tempo-30-Zone

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0585 Ein Unbekannter hat am Montagabend (17.6.) versucht, einen Kiosk auszurauben. Er flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Mann gegen 17.30 Uhr den Kiosk an der Waltroper Straße 66 in Lünen-Brambauer. Er bedrohte die Angestellte mit einem Klappmesser und forderte Bargeld. Als eine Kundin den Kiosk betrat, flüchtete der Täter durch die ...

