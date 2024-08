Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in PKW; Radfahrer verunfallt; Mutmaßlichen Exhibitionisten ermittelt

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): In Pkw eingebrochen

In einen Pkw im Sirchinger Erlenweg ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Vermutlich über eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Schiebetür gelangte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18 Uhr bis acht Uhr in einen Mazda. Aus einem sich in dem Fahrzeug befindlichen Geldbeutel ließ der Dieb das Bargeld sowie mehrere EC-Karten mitgehen. Bis zur Feststellung des Diebstahls hatte der Unbekannte bereits mehrere Zahlungen damit veranlasst. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Mössingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein 74 Jahre alter Radfahrer am Mittwochvormittag beim Sturz von seinem Pedelec erlitten. Der Radler war kurz nach elf Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Boden fiel. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand kein Sachschaden. (rd)

Burladingen (ZAK): Mutmaßlichen Exhibitionisten ermittelt

Dem Polizeiposten Burladingen ist es gelungen, einen mutmaßlichen Exhibitionisten zu ermitteln. Dem Mann wird vorgeworfen, sich am Dienstagvormittag gegenüber einer jungen Frau unsittlich gezeigt und sie belästigt zu haben. Die 18-Jährige befand sich gegen 10.15 Uhr im Zug von Gammertingen nach Burladingen, als sie von dem 60-Jährigen angesprochen und um etwas Geld gebeten wurde. Nachdem sie ihm eine Münze gegeben hatte, entblößte sich der Mann vor ihr. Die Heranwachsende verließ am Bahnhof Burladingen den Zug und erstattete im Laufe des Tages Anzeige bei der Polizei. Ermittlungen der Beamten führten am Mittwochvormittag auf die Spur des 60-Jährigen, der sich am Bahnhof in Hechingen befand. Der Verdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Polizeiposten Burladingen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell