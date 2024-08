Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Kupferdiebstahl, Einbruch

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Unfall gesucht

Das Polizeirevier Reutlingen sucht unter Telefon 07121/942-3333 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, den eine mutmaßlich betrunkene Pkw-Lenkerin am Mittwochnachmittag in Sondelfingen verursacht hat. Die 42-Jährige befuhr mit einem Ford Mustang gegen 17.40 Uhr die Jusistraße von der Straße Hinter der Hopfenburg herkommend in Richtung Reutlinger Straße. Ersten Erkenntnissen nach kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu weit nach links. Eine entgegenkommende, 40 Jahre alte BMW-Lenkerin bremste daraufhin mit ihrem M4 bis zum Stillstand ab. Trotz des Bremsmanövers kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 42-Jährige fuhr im Anschluss zunächst weiter. Ihr Wagen konnte kurze Zeit später von der Polizei etwa 200 Meter entfernt angetroffen werden. Da die Unfallverursacherin merkbar unter Alkoholeinfluss stand, ein Test hatte einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergeben, musste sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. An den beiden Autos war ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei Männer, die in einem weißen Mercedes hinter dem Ford Mustang unterwegs waren, sich zu melden. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Mit Radfahrer kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Alleenstraße erlitten. Ein 63-Jähriger wollte kurz nach 12.30 Uhr mit seinem Renault Modus von der Alleenstraße nach links in den Schlossplatz einbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden, 54 Jahre alten Rennradfahrer. Dieser stürzte infolge des anschließenden Zusammenstoßes zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (rd)

Filderstadt (ES): In Pizza-Service eingebrochen

In einen Pizza-Service in der Weidacher Straße in Bernhausen ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 22.30 Uhr 10.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein wohl gekipptes Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Daraus entwendete er zwei Geldbeutel mit Wechselgeld und eine Trinkgeldkasse. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (rd)

Haigerloch (ZAK): Kupferdiebe unterwegs

Kupferdiebe haben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen am Ortsausgang von Bad Imnau getrieben. Die bislang unbekannten Täter entwendeten seit Dienstag zwei Dachrinnen sowie zwei Fallrohre aus Kupfer am Quellhäuschen eines Getränkeherstellers. Das Diebesgut dürfte ein Gewicht von bis zu einem Zentner haben und etwa 1.000 Euro wert sein. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

