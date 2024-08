Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Von Personengruppe attackiert; Heckenbrand; Verkehrsunfälle; Betrunkene Verkehrsteilnehmer; Mutmaßliche Farbsprayer festgenommen; Exhibitionist; In der Öffentlichkeit onaniert

Reutlingen (ots)

Von Unbekannten attackiert (Zeugenaufruf)

Nach etwa sieben Personen, die am Donnerstagabend im Bereich des Listplatzes drei junge Männer angegangen haben sollen, fahndet derzeit das Kriminalkommissariat Reutlingen. Die drei Geschädigten im Alter von 16, 17 und 18 Jahren waren kurz nach 20.30 Uhr in einen Bus des Schienenersatzverkehrs von Tübingen nach Reutlingen gestiegen. Kurz vor dem Hauptbahnhof soll ein Unbekannter, der sich mit seinen Begleitern ebenfalls im Bus befand, dem 18-Jährigen eine Schachtel Zigaretten aus den Händen gerissen haben. Anschließend soll die Gruppe dem Trio bis zum Listplatz gefolgt sein, wo der 18-Jährige gegen 21.15 Uhr offenbar von mehreren Personen festgehalten wurde. Einer der Verdächtigen soll dabei einen kleineren Bargeldbetrag aus dem Geldbeutel des Geschädigten entnommen haben. Als ihm seine Begleiter zu Hilfe kommen wollten, wurden sie aus der Gruppe heraus geschlagen. Die beiden Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Eine 24 Jahre alte Passantin, die verbal eingegriffen hatte, wurde bedroht und beleidigt. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen, die zwischenzeitlich geflüchtet waren, verlief erfolglos. Der Unbekannte, der die Zigarettenschachtel gestohlen und das Geld des 18-Jährigen an sich genommen haben soll, war etwa zwölf bis 16 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß und von dünner aber muskulöser Statur. Er hatte gelockte braune Haare mit helleren Strähnen und war mit einem dunklen, trikotartigen Shirt, einer Baggy-Jeans und einer Basecap bekleidet. Zudem trug er eine Bauchtasche. Die anderen Personen sollen teils zwischen 18 und 20 Jahre alt und sportlich bzw. dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (rd)

Eningen (RT): Heckenbrand

Eine brennende Gartenhecke hat am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Tommentalstraße geführt. Durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Hecke zügig gelöscht und somit ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (md)

Münsingen (RT): In Gegenverkehr geraten

Seinen Führerschein musste ein unter Alkoholeinfluss stehender Unfallverursacher am Donnerstagnachmittag abgeben. Der 57-Jährige befuhr gegen 15 Uhr mit einem Citroen Berlingo die L 230 von Magolsheim herkommend in Richtung Böttingen. In einer leichten Rechtskurve kam er zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi Q3 eines 35 Jahre alten Mannes. Der Audi-Lenker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung bei dem Citroen-Fahrer fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 0,7 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 17.000 Euro geschätzt. (ms)

Wendlingen (ES): Betrunken Fahrrad gefahren

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Wendlingen aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann kam einer Streife des Polizeireviers Nürtingen gegen 16 Uhr in der Steinbacher Straße entgegen und telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy. Die Beamten wendeten daraufhin und hielten den 49 Jahre alten Radler in der Max-Eyth-Straße an. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie, dass der Mann zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da der 49-Jährige keinen besitzt. Er wird nicht nur wegen der Benutzung seines Handys sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige gebracht. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken im Krankenfahrstuhl unterwegs

Deutlich alkoholisiert war ein 35-Jähriger, der am frühen Freitagmorgen einer Steife der Polizeihundeführerstaffel aufgefallen ist. Der Mann war gegen 1.40 Uhr mit einem Krankenfahrstuhl fahrend im Bereich der Krumme Straße / Vordere Straße unterwegs. Eine nachfolgende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit durch eine Streife des Polizeireviers Kirchheim ergab nicht nur einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,9 Promille, sondern auch Hinweise auf den Konsum anderer berauschender Substanzen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Nachdem sich der immer aggressiver werdende Mann gegen den Transport zur Dienststelle zur Wehr setzte, musste er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Krankenfahrstuhl, dessen Herkunft noch ungeklärt ist und auf den der Beschuldigte auch nicht angewiesen ist, wurde sichergestellt. Der 35-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Gomaringen (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Schwere Verletzungen hat eine Zweirad-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Gomaringen erlitten. Eine 51-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit einem Opel Astra auf der Reutlinger Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Ortsende kam es zur Kollision mit einer 59 Jahre alten Lenkerin eines Kleinkraftrads der Marke Aprilia, die sich bereits im Kreisel befand. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Zweirad-Lenkerin zu Boden und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in einen Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 3.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der B296 zwischen Tübingen und Unterjesingen ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Opel Corsa gegen 9.50 Uhr die Bundesstraße von Tübingen in Richtung Unterjesingen. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 28-Jähriger mit seinem VW Golf auf Höhe der Zufahrt zum Schwärzlocher Hof verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Golf, dass dieser noch auf einen davor stehenden 2er BMW einer 29-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Am Opel des Unfallverursachers dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Dieser und der VW waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Tübingen (TÜ): Mutmaßliche Farbsprayer festgenommen

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 19-jährigen Heranwachsenden, die für eine ganze Reihe von Farbschmierereien im Tübinger Stadtgebiet verantwortlich sein dürften. Die beiden waren am Freitagmorgen, gegen 2.20 Uhr, auf dem Europaplatz einer Polizeistreife aufgefallen. Bei der nachfolgenden Kontrolle fanden und beschlagnahmten die Polizeibeamten mehrere mitgeführte Sprühdosen und weitere Beweismittel, die den Verdacht nahelegen, dass die beiden für eine großflächige, wohl erst kurz zuvor an einem Verteilerhaus am Fußweg hinter dem Carlo-Schmid-Gymnasium angebrachte Farbschmiererei, sowie für zahlreiche weitere gleichartige Sachbeschädigungen in Frage kommen könnten. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt, bzw. einem Erziehungsberechtigten übergeben. Sie sehen jetzt nicht nur entsprechenden Strafanzeigen entgegen, sondern dürften möglicherweise auch für die nicht unbeträchtlichen Kosten der Beseitigung zur Rechenschaft gezogen werden. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt (Zeugenaufruf)

Ein Mann hat sich am Donnerstagvormittag an einem Fußweg zwischen den Straßen Ob der Grafenhalde und dem Rosenauer Weg selbst befriedigt. Kurz nach 11.30 Uhr war eine Zeugin bergabwärts auf dem Weg unterwegs, als sie einen auf einer Parkbank sitzenden Mann bemerkte. Dieser soll ein Smartphone in der Hand gehalten und sich dabei selbst befriedigt haben. Nachdem die Zeugin den Notruf abgesetzt hatte, war der Mann verschwunden. Die alarmierten Beamten konnten wenig später in unmittelbarer Nähe einen der Personenbeschreibung entsprechenden 24-Jährigen antreffen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (rd)

Rangendingen - Bietenhausen (ZAK): In Bushaltestelle gefahren

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Bietenhausen entstanden. Eine 56 Jahre alte Frau war gegen 14.30 Uhr mit einem Ford Kuga auf der Neue Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Lederstraße verlor die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, der daraufhin beschleunigte. Im Anschluss prallte sie mit ihrem Pkw zunächst gegen einen massiven Betonpoller, der aus dem Boden gerissen wurde. Danach stieß der Ford gegen die Stützsäule der sich dahinter befindlichen Bushaltestelle, die ebenfalls beschädigt wurde. Der Schaden an dem Auto beläuft sich etwa auf 15.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Bushaltestelle kann noch nicht beziffert werden. (ms)

Balingen (ZAK): Exhibitionist am Freibad (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Zaun des Balinger Freibads am Donnerstagnachmittag selbst befriedigt. Ein Radfahrer war gegen 15.40 Uhr zwischen der Heinzlenstraße und der Wilhelm-Kraut-Straße unterwegs. Hierbei bemerkte er den Unbekannten, der sich am Zaun des Freibads aufhielt und masturbierte. Der Zeuge fuhr im Anschluss ein Stück weiter und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten war der Täter nicht mehr vor Ort. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, schwarze, gelockte Haare sowie einen Dreitagebart und einen dunklen Teint. Bekleidet war der Unbekannte mit einer langen, schwarzen Jogginghose und einem olivgrünen T-Shirt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

