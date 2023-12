Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Polizei warnt vor Einbrechern - erneute Taten in Bramsche

Osnabrück (ots)

Am Freitag, den 08.12.23, verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 11:30 bis 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt in zwei benachbarte Wohnhäuser am Masurenring. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten beider Häuser und entwendeten Schmuck und anderen Gegenstände. Anschließend flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Eine Zeugin berichtete im Nachgang von drei dunkel gekleideten Männer, einer davon auffällig klein, welche sich in Tatortnähe verdächtig verhielten. Wer weitere Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530.

Aus gegebenen Anlass warnt die Polizei vor Einbrechern bzw. Einbrecherbanden und gibt folgende Tipps, wie man sich gegen die Eindringlinge schützen kann:

- Geben Sie aufeinander Acht: oftmals fallen ortsfremde Personen, die sich zudem verdächtig verhalten, oder auch Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in einer Wohnsiedlung auf. Halten Sie ihr eigenes Haus aber auch die Häuser ihrer Nachbarn im Blick und melden Sie sich bei Polizei, wenn sie ungewöhnliche Feststellungen machen. - Eingang und Garten: Wenn ein Licht angeht, sobald sich jemand nähert, ist das angenehm für Sie und Ihre Besucher; und es stört und entdeckt Einbrecher frühzeitig. Vernetzte Kameras mit Bewegungsmeldern und integriertem Spotlight sorgen nicht nur für Licht, sondern ermöglichen außerdem, aus der Ferne zu sehen, was los ist. - Türklingel: Viele Einbrecher klingeln, um herauszufinden, ob jemand zu Hause ist. Ist jemand da, haben sie einen fadenscheinigen Vorwand parat und gehen. Über eine Video-Türklingel, die mit Ihrem Smartphone verbunden ist, sehen Sie Personen, die klingeln, und können mit ihnen sprechen - auch wenn Sie nicht zuhause sind. Dann sollten Sie natürlich nicht verraten, dass Sie gerade außer Haus und unterwegs sind! - Fenster und Türen: Sichern Sie die Fenster, Terrassen-, Keller- und Balkontüren mit einbruchhemmenden Beschlägen und Sicherheitsschlössern. Statten Sie sie mit Schocksensoren aus, die bei Manipulationsversuchen Alarm schlagen. Verschließen Sie bei Verlassen des Gebäudes alle Fenster und Türen gut, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Denken Sie daran: gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster! - Ein intelligentes Türschloss ist nicht nur praktisch und beeindruckt die Gäste. Im Notfall kann man hierüber auch aus der Ferne die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ins Haus lassen, ohne dass diese die Tür aufbrechen müssen. - Warnschilder schrecken potentielle Einbrecher. Diese bevorzugen unbewachte Objekte. - Licht und Sound: Auch hilft es mit sogenannten Smartplugs Anwesenheit vorzutäuschen. Über Zeitschaltuhren oder per App können Sie steuern, dass das Licht und andere Elektrogeräte (un)regelmäßig an- und ausgehen.

Weitere nützliche Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de.

