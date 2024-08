Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untergarten" - Polizei sucht Zeugen (07./08.08.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter versucht, in eine Tiefgarage in der Straße "Untergarten" einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 06.30 trat er gewaltsam das Lamellenblech der Garageneingangstür ein. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Vermutlich betrat der Unbekannte die Tiefgarage anschließend jedoch nicht.

Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07773 920017 zu melden.

