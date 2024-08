POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Tür an der Sparkasse - Polizei bittet um Hinweise (02./05.08.2024)

Radolfzell (ots) - Am Mittwoch ist erneut eine Seniorin Opfer eines falschen Polizeibeamten geworden. Am Nachmittag rief ein unbekannter Mann bei der Frau an, gab sich als Polizist aus und erzählte ihr die mittlerweile gängige Geschichte, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Einen Teil der ...

mehr