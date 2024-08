Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Zwei Unfallfluchten mit insgesamt 5.000 Euro Schaden, Polizei sucht Zeugen

St. Georgen / Triberg / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In St. Georgen und Triberg hat es in den letzten Tagen zwei Verkehrsunfallfluchten mit einem Gesamtschaden von 5.000 Euro gegeben.

In der Zeit von Mittwoch (07.08.2024, 19:30 Uhr) und Donnerstag (08.08.2024, 06:30 Uhr) beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen blauen Mercedes auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in der Hauptstraße. Hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

In Triberg fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch (07.08.2024) in der Zeit von 11:00 und 12:30 Uhr wahrscheinlich beim Ein-/Ausparken gegen einen im Parkhaus Wallfahrtstraße abgestellten KIA und verursachte einen Sachschaden von ebenfalls rund 2.500 Euro.

In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursachende, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in St. Georgen unter 07724 9495 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell