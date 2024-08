Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer streift geparkte Autos (07.08.2024)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend mehrere am Fahrbahnrand geparkte Autos touchiert und ist anschließend geflüchtet. Gegen 23 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass ein dunkler BMW ein am Straßenrand abgestelltes Auto gestreift habe und anschließend ohne Licht und mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Burgstraße in Richtung Innenstadt weitergefahren sei. Auf Höhe der Hausnummer 58 streifte der 24-jährige BMW-Fahrer einen Toyota Corolla, setzte seine Fahrt jedoch fort und prallte auf Höhe der Hausnummer 16 gegen einen Mercedes. Auch nach der zweiten Kollision hielt der junge Mann nicht an, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Wagen stellten die Beamten den jungen Mann kurz darauf fest. Ein Alkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste anschließend in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An dem Corolla und dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro.

