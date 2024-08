Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Dieb macht sich an Transporter zu schaffen - Polizei nimmt 33-Jährigen vorläufig fest (08.08.2024)

Singen (ots)

Ein Dieb hat sich in der Nacht auf Donnerstag an einem in der Ekkehardstraße abgestellten Transporter zu schaffen gemacht. Gegen 03.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann diverse Gerätschaften aus einem auf dem Parkplatz eines Geschäfts auf Höhe der Hausnummer 28 stehenden Transporters in einen Einkaufswagen lud und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort schließlich einen 33-Jährigen an, der sich widerrechtlich Zugriff auf das Fahrzeug verschaffte und daraus Werkzeug im Wert von insgesamt rund 2.500 Euro auslud. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der vorläufig festgenommene Mann auf die Straße entlassen. Er muss sich wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

