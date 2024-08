Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Garage einer Tankstelle ein- Hinweise erbeten (04.08.2024)

Trossingen (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr, sind Unbekannte in die Garage einer Tankstelle auf der Ernst-Haller-Straße eingebrochen und haben aus dieser einen Karton mit noch nicht bekannten Inhalt gestohlen. Die unbekannten Täter öffneten hierfür gewaltsam die Garagentür und gelangten so in den Innenraum der Garage. Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07425 33866 zu melden.

