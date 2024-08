Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter überfällt einen 82-Jährigen am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen (06.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmittag ist es im Bereich des Tuttlinger Bahnhofs zu einem Raub gekommen. Gegen 13 Uhr stieg ein 82-Jähriger am Bahnhof aus einem Zug aus und lief zu dem dortigen Aufzug, um in die Unterführung des Bahnhofs zu gelangen. In den Aufzug stieg ein unbekannter Mann ein, der den Senior packte und mit einem Knie gegen den Oberschenkel stieß. Aus einer verschlossenen Hosentasche des 82-Jährigen nahm der Unbekannte dessen Geldbeutel mit und rannte beim Öffnen der Fahrstuhltüren davon. Der unter Schock stehende ältere Mann lief in der Folge die Treppen zu den Gleisen 2 und 3 hinauf und suchte nach seiner Geldbörse. Ein unbekannter Passant sprach ihn an und übergab ihm seinen Geldbeutel. Aus diesem fehlte das Bargeld in Höhe von etwa 180 Euro.

Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor:

Etwa 30 Jahre alt, schwarze Haare, Kinnbart und ein dunkler Hauttyp.

Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Räubers geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0, zu melden. Ebenfalls wird der unbekannte Passant, der den Geldbeutel aufgefunden hat, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

