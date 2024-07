Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Audi macht sich selbstständig - 45.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 70 Jahre alter Audi-Fahrer parkte seinen Pkw am Dienstag (30.07.2024) gegen 11.55 Uhr am Fahrbahnrand der abschüssigen Pforzheimer Straße in Weil der Stadt. Vor ihm parkte eine 55-jährige BMW-Lenkerin. Als der 70-Jährige sein Fahrzeug verließ, rollte dieses los, da mutmaßlich die Handbremse nicht ausreichend angezogen worden war. Da die 55-Jährige in diesem Moment losfuhr, streifte der Audi den BMW. Der 70-Jährige stürzte dann bei dem Versuch, zurück in sei Fahrzeug zu gelangen, welches unterdessen weiterrollte und gegen einen Treppenaufgang prallte. Weiter kollidierte der Audi mit zwei Hauswänden, eher er gegen einen Opel krachte und zum Stehen kam. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel gegen einen davor geparkten Peugeot geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 45.000 Euro. Der 70-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

