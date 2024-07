Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 50.000 Euro Sachschaden nach Küchenbrand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Dienstag (30.07.2024) in die Stuttgarter Straße in Kornwestheim aus, nachdem dort gegen 9.15 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich hatte aufgrund eines technischen Defekts eine Dunstabzugshaube in einer Küche in einer der Wohnungen Feuer gefangen. Als die Bewohner dies bemerkten, schlossen sie die Küchentür und retteten sich ins Freie. Das Brandgeschehen konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 50.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell