POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Remseck am Neckar: Kriminalpolizei ermittelt gegen Jugendlichen wegen Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen einen 14 Jahre alten Jugendlichen wegen Brandstiftung. Der 14-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht zum Montag (29.07.2024) gegen 3.00 Uhr einen im Schlehenweg in Remseck am Neckar - Hochberg geparkten VW zunächst mit Benzin übergossen und schließlich in Brand gesetzt zu haben. Anschließend flüchtete der Jugendliche.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass die Flammen nicht auf angrenzende Häuser übergriffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 7.000 Euro belaufen.

Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten sowohl der 14-Jährige als auch ein möglicher Mittäter im Alter von 15 Jahren am Montag (29.07.2024) vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob der 14-Jährige für weitere Taten verantwortlich sein könnte. In der Nacht zum Freitag, 19.07.2024 wurde ebenfalls im Schlehenweg ein Jeep mit wasserfester Sprühfarbe beschmiert und es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Eine Woche später, in der Nacht zum Freitag, den 26.07.2024 stellte eine noch unbekannte Person einen mit Benzin gefüllten Eimer hinter denselben Jeep und zündete diesen an. Durch die Flammen wurden sowohl das Heck des Pkws als auch der Asphalt nicht unerheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann in diesem Fall noch nicht genau beziffert werden.

