Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag (29.07.2024) widerrechtlich Zutritt in einen Wertstoffhof in der Benzstraße in Renningen. Auf dem Gelände hebelten die Unbekannten die Tür eines Bürocontainers auf und entwendet aus diesem einen Akkuschrauber im Wert von etwa 150 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 250 Euro belaufen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Renningen unter der Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

