POL-PPWP: Brand im Mehrparteienhaus

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstag wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Laut den Angaben des 37-jährigen Besitzers stand sein VW Caddy zwischen 10 und 16 Uhr in einer Parklücke im Bereich zwischen den Hausnummern 5 und 12. Bei seiner Rückkehr stellte er an seinem Fahrzeug einen Schaden hinten rechts fest. Die Polizei geht ...

