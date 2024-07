Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt - Fahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Laut den Angaben des 37-jährigen Besitzers stand sein VW Caddy zwischen 10 und 16 Uhr in einer Parklücke im Bereich zwischen den Hausnummern 5 und 12. Bei seiner Rückkehr stellte er an seinem Fahrzeug einen Schaden hinten rechts fest. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Unfallverursacher neben dem VW parkte und beim Herausfahren aus der Lücke den Wagen des 37-Jährigen beschädigte. Im Anschluss verließ der Tatverdächtige die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

