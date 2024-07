Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfälle mit Verletzten

Kaiserslautern / Waldleiningen (ots)

Im Laufe des Mittwochs wurden der Polizei zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Beteiligten gemeldet.

Gegen 13 Uhr übersah ein 40-jähriger Motorrollerfahrer in der Beethovenstraße beim Anfahren eine Mercedes-A-Klasse und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den Aufprall stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Das Zweirad, wie auch der Pkw, wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Um 16 Uhr krachte es in Waldleiningen. Eine 66-jährige Autofahrerin war dort auf der B48 unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Frau, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Der Toyota Yaris kam von der Straße ab und stieß letztendlich gegen einen Baum. Hierbei wurden noch ein Straßenschild und eine Fahrbahnrandmarkierung in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Aufprall zog sich die 66-Jährige Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

