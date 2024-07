Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer kann Angaben zu dem weißen Kastenwagen mit Anhänger machen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelte am Dienstagmorgen wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Erfenbach. Dort war gegen 8:15 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin auf der Siegelbacher Straße in Richtung Otterbach unterwegs. Als ihr ein weißer Kastenwagen mit Anhänger entgegenkam, knallte es plötzlich an der hinteren Seitenscheibe. Nach Angaben der Fahrerin muss sich wohl ein Gegenstand von der Ladefläche des Hängers gelöst und ihren BMW getroffen haben. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Kastenwagens. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeuggespann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell