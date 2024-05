Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Familie mit zwei Kindern in der S-Bahn genötigt und beleidigt

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Mittwoch (29.05.2024) kam es in der S-Bahnlinie 2 von Schorndorf in Richtung Stuttgart Schwabstraße zu einer Nötigung und einer Beleidigung einer Familie durch einen unbekannten Täter. Ersten Informationen zufolge, näherte sich der unbekannte Täter der Familie gegen 18:30 Uhr in der S-Bahnlinie 2, indem er sie aufforderte, ihre Ausweise und Fahrscheine vorzuzeigen. Weil es sich laut Zeugenaussagen augenscheinlich nicht um einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG oder einen Mitarbeiter des Prüfdienstes handeln konnte, verweigerte der Familienvater die Herausgabe des Fahrscheines und anderer Dokumente. Dieses Verhalten ärgerte den unbekannten Tatverdächtigen wohl massiv. Er beleidigte die Familie mehrfach und ging in einer bedrohlichen Art und Weise auf sie zu. Laut aktuellen Erkenntnissen waren die Eltern, welche in Begleitung ihrer 5 und 7 Jahre alten Kinder unterwegs waren, durch das Verhalten des mutmaßlichen Täters beunruhigt, weshalb sie am Haltepunkt Stuttgart Schwabstraße die S-Bahn verlassen wollten. Da der unbekannte Täter sich ihnen in den Weg gestellt haben soll, gelang ihnen der Ausstieg erst durch das couragierte Eingreifen eines Fahrgastes, welcher den Mann zurückdrängte und ihnen den Ausstieg dadurch ermöglichte. Erst als der Tatverdächtige bemerkte, dass der Familienvater die Bundespolizei fernmündlichen informierte, flüchtete dieser am Haltepunkt Stuttgart Schwabstraße in unbekannte Richtung. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten und insbesondere der couragierte Fahrgast, werden gebeten sich bei der, u.a. wegen Nötigung ermittelnden,Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter 0711/ 870 35 0 zu melden.

