Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende am Bahnhof Bietigheim-Bissingen sexuell belästigt

Bietigheim-Bissingen (ots)

Eine 21 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend (29.05.2024) von mehreren Männern am Bahnhof Bietigheim-Bissingen sexuell belästigt worden. Bisherigen Informationen zufolge, ereignete sich der Vorfall in der Bahnhofsunterführung auf Höhe des Bahnsteiges 5 und 6. Hier soll die 21-Jährige gegen 21:30 Uhr durch eine Gruppe junger Männer zunächst angesprochen worden sein. Als die Reisende ihren Weg fortsetzen wollte, folgten ihr die vier Männer wohl und kreisten sie anschließend ein. Laut ersten Erkenntnissen fasste einer der Männer ihr mit seiner Hand an ihre Hüfte. Als sie etwas später erneut versuchte sich aus dieser Situation zu befreien, hielt ihr einer der Männer seine Hand vor ihr Gesicht. Auffällig war hier, dass der Mann laut Zeugenaussagen in dieser Hand ein Messer und eine Tüte mit einer weißen Substanz hielt. Als die Frau sich aus dem Kreis befreien konnte, lief sie zu Gleis 7 und stieg hier in einen Zug. Die mutmaßlichen Täter, bei denen es sich um zwei dunkelhäutige und zwei südländisch aussehende Männer handeln soll, blieben am Bahnsteig zurück. Einer der Täter soll zur Tatzeit einen Joint geraucht haben. Weiterhin trug dieser eine große Wollmütze über seinem schwarzen welligen Haar. Bekleidet war er wohl mit einer blauen Jeans und einer grün/braune Jacke. Der zweite dunkelhäutige Tatverdächtige hatte laut Zeugenaussagen das Messer bei sich, war auffällig dünn und trug schwarze Kleidung und einen Kurzhaarschnitt. Die beiden südländisch aussehenden Männer sollen beide im Alter von 40-50 Jahren gewesen sein, hatten schwarze Haare und trugen laut Zeugenaussagen dunkle Kleidung. Zeugen, welchen diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Bundespolizei in Stuttgart unter 0711 / 870350 zu melden. Es wurden Ermittlungen, unter anderen wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung, eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell