Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug streift Fahrradfahrer

Zeugensuche

Wegberg (ots)

Am 25. November (Samstag) kam es auf der Straße Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann war gegen 11.15 Uhr auf besagter Straße vom Kreisverkehr Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Freiheider Straße unterwegs. Auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters überholte ihn ein grauer Pkw, der den 67-Jährigen am Lenker touchierte. Durch die Berührung verlor der Wegberger die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise können per Telefon unter der Telefonnummer 02452 9200 oder über den Link (https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis) abgeben werden.

