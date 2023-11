Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 328 vom 26.11.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Selfkant -Tüddern - Diebstahl an Fahrzeugen

Im Zeitraum von Freitag, den 24.11.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, den 25.11.2023, 07:30 Uhr wurden auf der Straße, Am Rathaus in Selfkant, an einem Fahrzeug die Kennzeichen entwendet. An einem weiteren Fahrzeug blieb es beim Versuch.

Verkehrsunfälle

Gangelt - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Der zunächst unbekannte Unfallverursacher versuchte sich am 25.11.2023 gegen 00:38 Uhr einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Auf der Flucht kollidierte der Unfallverursacher in Gangelt-Stahe mit einem unbeteiligtem Pkw, der die Bundesstraße aus Richtung Gillrath in Richtung Gangelt befuhr. Der Unfallverursacher stieß gegen das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs und beschädigte das Fahrzeug so stark, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die 23 jährige Fahrzeugführerin aus Gangelt blieb unverletzt. Ihr 56 jähriger Mitfahrer aus Gangelt wurde leicht verletzt. Der flüchtige Pkw konnte bis in die Niederlande verfolgt werden. Hier konnte der Fahrzeugführer fußläufig flüchten; der Beifahrer konnte gestellt werden. Die Suche nach dem Fahrzeugführer verlief negativ. Konkrete Hinweise zum mutmaßlichen Flüchtigen konnten durch Ermittlungen erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell