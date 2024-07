Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Einkaufswagen angefahren - Streit endet handgreiflich

Kaiserslautern (ots)

Ein Supermarkt in der Merkurstraße wurde am Mittwochnachmittag Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, gerieten zwei Männer in Streit. Der Grund: Ein 57-Jähriger fuhr einem 53-Jährigen mit dem Einkaufswagen von hinten in die Beine. Beim anschließenden Wortgefecht kam es durch den älteren von beiden zunächst zu Beleidigungen und Schubsereien, bis dieser letztendlich seinem Kontrahenten mehrere Schläge verpasste. Die Polizei konnte die Situation vor Ort wieder beruhigen und ermittelt jetzt gegen den 57-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung. |kfa

