Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nächtliche Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin und ein Autofahrer bekamen sich am frühen Freitagmorgen in der Lauterstraße in die Haare. Wie eine 29-jährige Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer der Polizei mitteilten, kam es wohl während der Fahrt immer wieder zu Nötigungen durch einen KIA Fahrer. Der soll nicht nur dicht aufgefahren und die "Lichthupe" betätigt, sondern auch beleidigende Gesten genutzt haben. Schließlich versuchte der Mann den Mazda der Frau anzuhalten, indem er vor ihr stark abbremste. Der 25-Jährige widersprach den Angaben und stellte den Sachverhalt genau andersherum dar. Aus seiner Sicht wurde er von den Fahrzeuginsassen des Mazdas genötigt und beleidigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die gegen 1 Uhr in der Lauterstraße unterwegs waren und zur Klärung des Vorfalls beitragen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

