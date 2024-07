Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Fahrradfahrer bei Unfall im Bereich der Ludwigsburger Steige leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen für einen Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern, der sich am Freitag, 26.07.2024 kurz vor 17:00 Uhr im Bereich der Kreisstraße 1692 / Ludwigsburger Steige ereignet hat. Ein 73-Jähriger fuhr dort mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg aus Richtung Neckar kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Zeitgleich war ein noch unbekannter zweiter Fahrradfahrer auf einem Feldweg von Pattonville in Richtung Aldingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich der beiden Feldwege übersah der Unbekannte mutmaßlich den von rechts kommenden 73-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam und beide Fahrradfahrer stürzten. Der Senior zog sich dabei leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu, sein Fahrrad wurde beschädigt. Die Unfallbeteiligten sprachen zunächst miteinander. Als der 73-Jährige jedoch die Personalien des Unfallgegners erfragte, stieg dieser auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Aldingen davon. Nach bisherigem Kenntnisstand waren zur Unfallzeit auch Personen auf den genannten Feldwegen unterwegs, die den Unfall möglicherweise beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell