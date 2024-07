Polizei Paderborn

POL-PB: Elektroroller-Fahrer flüchtet nach Unfall

Salzkotten (ots)

(md) Bereits am Donnerstagnachmittag, 27.06., kam es gegen 16.00 Uhr in Salzkotten an der Kreuzung Tudorfer Straße/Clara-Pfänder-Straße zu einer Kollision zwischen einem 10-jährigen Radfahrer und einem unbekannten Elektroroller-Fahrer.

Der Junge war gegen 16.10 Uhr mit seinem Rad auf dem Nachhauseweg und befuhr dazu den Gehweg rechtsseitig der Tudorfer Straße aus Richtung Wewelsburger Straße. Unmittelbar nach der Clara-Pfänder-Straße kam ihm auf dem Weg eine Person auf einem Elektroroller entgegen, der ihn berührte. Der Junge, der einen Fahrradhelm trug, stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Elektroroller-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Junge beschreibt den Flüchtigen als ungefähr 1,75 Meter groß. Zudem habe er ein dunkles Cap getragen.

Die Polizei sucht Zeugen, die unter 05251 306-0 Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell