Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Zwei verletzte Radfahrer bei Unfall (07.08.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Mühlbachquelle haben sich zwei Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 15-jährige E-Bike-Fahrerin war gegen 19.45 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von der Mühlbachquelle herkommend unterwegs. Auf der Kreuzung zur Verlängerung der Wasenäckerstraße prallte das Mädchen mit einem Pedelec einer 51-Jährigen zusammen, die auf der vorfahrtsberechtigten Straße fuhr. Beide Radfahrerinnen stürzten in der Folge und verletzten sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte die 51-Jährige zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die 15-Jährige konnte nach der Unfallaufnahme den Heimweg antreten. Der entstandene Sachschaden an den Fahrrädern wird von der Polizei auf eine Höhe von insgesamt rund 500 Euro geschätzt.

