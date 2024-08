Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrerin bei Sturz verletzt (07.08.2024)

Konstanz (ots)

Eine Rollerfahrerin hat sich bei einem Sturz auf der Hardtstraße am Mittwochmorgen verletzt. Eine 37-Jährige fuhr mit einem Vespa Roller auf der Hardtstraße. Als ein 54-jähriger Hyundaifahrer aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße zurücksetzte bremste die Frau stark und stürzte. Dabei verletzte sie sich am Bein. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

