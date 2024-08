Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen o.E./ Lkr. Tuttlingen) Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 311- zwei leicht Verletzte (07.08.2024)

Neuhausen o.E. (ots)

Am Mittwoch, gegen 8.15 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen und Worndorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davongetragen haben und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro entstanden ist. Ein 69-jähriger BMW-Fahrer war auf der B 311 von Meßkirch herkommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Auf Höhe Danningen kam der Mann aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Tranklaster der Marke MAN eines 54-Jährigen zusammen. Durch die Wucht es Aufpralls verletzte sich der BMW-Fahrer und seine 68- Jahre alte Mitfahrerin leicht. Rettungswagen brachten die Leichtverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der Tanklaster wurde im Frontbereich beschädigt aus diesem traten keine Flüssigkeiten aus. Die Polizei schätzt den Schaden am Lastwagen auf eine Höhe von etwa 15.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Während der zweistündigen Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell