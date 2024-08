Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Bargen, L191, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der L191 zwischen Engen und Bargen schwer verletzt (07.08.2024)

Engen, Bargen, L191 (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Engen und Bargen am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Ein 51-jähriger Radfahrer war auf der L191 in Richtung Engen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Bargen wollte der Radler die Straße überqueren um auf den linksseitig neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zu wechseln. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit einer ebenfalls in Richtung Engen fahrenden 86 Jahre alte Frau mit einem Daihatsu, die den Radfahrer zeitgleich überholte. Der 51-Jährige stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Während des Einsatzes des Hubschraubers und der Unfallaufnahme war die L191 in beide Richtungen für etwa zwei Stunden vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell