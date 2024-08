Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Ernst-Hohner-Straße/ Theodor-Heuss-Straße/ Andreas-Koch-Straße - Polizei sucht Zeugen (08.08.2024)

Trossingen (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, ist es auf der Kreuzung Ernst-Hohner-Straße/ Theodor-Heuss-Straße/ Andreas-Koch-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden ist. Eine 64-jährige Fahrerin eines Smart war auf der Ernst-Hohner-Straße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Auf der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße/ Andreas-Koch-Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi eines 42-Jährigen, der auf der Andreas-Koch-Straße fuhr und die Ernst-Hohner-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße überquerte. Beide blieben unverletzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage in Betrieb. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Äußerungen zum Unfallhergang machten, sucht der Polizeiposten Trossingen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese sollten sich bitte unter der Telefonnummer 07425 33866 melden.

