POL-CUX: Pressemeldungen der Polizeikommissariate Hemmoor und Geestland

Cuxhaven

###PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich###

Armstorf - Am 23.09.2023, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 24jähriger aus der Gemeinde Armstorf mit einem PKW Audi die Bundesstraße 495 in Fahrtrichtung Lamstedt. Im Verlauf einer Linkskurve in Höhe Armstorf verlor er, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, in Verbindung mit der durch Nässe glatten Fahrbahn, die Kontrolle über den PKW. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Seitenraum. Durch den Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auf der Bundesstraße kam es im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsmaßnahmen zwischenzeitlich zu einer Vollsperrung. Nach erster polizeilicher Schätzung liegt der Gesamtschaden bei ca. 3500 Euro.

###Verkehrsunfallflucht###

Langen - Am 23.09.2023 ereignete sich gegen 11:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Debstedter Straße in Langen. In Höhe des Friedhofs kam der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem weißen Transporter in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 36-jährige Geestländer musste dem Transporter ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte der Geestländer mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Fahrer des Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter Telefon 04743/9280 zu melden.

