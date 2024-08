Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach sexueller Belästigung in Haft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Nürtingen (ES): Wegen des Verdachts einer Sexualstraftat ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen drei junge Männer, die im Verdacht stehen, am 24.08.2024 im Freibad Nürtingen ein Mädchen sexuell belästigt zu haben. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge hielt sich die 15-jährige Geschädigte gegen 15.00 Uhr in einem Wasserbecken auf, als sich drei zunächst unbekannte männliche Personen näherten, die das Mädchen anschließend eingekreist haben sollen. Zwei der Männer sollen die 15-Jährige anschließend unsittlich berührt haben. Nachdem sich die Jugendliche unverletzt aus der Situation befreien konnte, informierte sie das Aufsichtspersonal. Noch vor Ort konnten von den uninformierten Polizeikräften drei 19, 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen den 19-jährigen Beschuldigten, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart daraufhin einen Haftbefehl. Der bulgarische Staatsangehörige wurde am Sonntag, 25.08.2024, beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, worauf der Heranwachsende in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Seine beiden mutmaßlichen Komplizen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Auch sie sehen entsprechenden Anzeigen entgegen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an.

