POL-RT: Unfälle, Dieb mit Waffe, Kleinkind ausgebüxt

Kundin wurde nach Ladendiebstahl weggestoßen

Wegen des Verdachtes des Diebstahls mit einer Waffe ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Samstagabend gegen eine noch unbekannte Person. Eine männliche Person steckte kurz vor 19.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt Unter den Linden mehrere Gegenstände ein, passierte den Kassenbereich und schubste eine Kundin zur Seite. Eine Zeugin versuchte den Dieb festzuhalten, hierbei fiel ein Teil des Diebesgutes zu Boden. Dem unbekannten Täter gelang es erneut sich loszureißen. Beim Verlassen des Marktes fiel dem Täter aus dem Hosenbund ein schwarzer Gegenstand auf den Boden, welcher dieser wieder aufhob und an sich nahm. Laut Zeugenaussagen könnte es sich um eine Waffe gehandelt haben. Einzelheiten sind hierzu nicht bekannt. Nach der Sichtung der Überwachungskameras konnte durch Mitarbeiter festgestellt werden, dass sich die Person bereits kurz zuvor im Markt befand und mindestens ein Elektronikgerät im Wert von mehreren hundert Euro entwendet hatte. Die Person wird auf Ende 30 / Anfang 40 Jahre geschätzt, hatte schwarze kurze Haare, einen schwarzen Drei-Tages-Bart, eine kräftige Statur und eine bräunliche Hautfarbe. Bekleidet war diese mit einem weißen T-Shirt, beigen Langarmhemd, einer schwarzen langen Hose sowie blauen Sneakers mit pink/weißer Sohle. Um den Hals hing eine silberfarbene Kette. Auf dem Kopf trug er eine Sonnenbrille. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen erbeten.

Pliezhausen (RT): Einbruch in Tierarztpraxis

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis im Florianweg in Pliezhausen. Hierbei verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendete aus den Räumlichkeiten der Praxis Bargeld sowie diverse Medikamente. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Metzingen (RT): Motorradfahrschüler bei Unfall verletzt

Mehrere Frakturen zog sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der B312 zu. Der 36-jährige Fahrschüler fuhr mit seinem Motorrad von Reutlingen kommend, an der Ausfahrt Metzingen-Nord ab um dann nach links in die Hexham-Allee abzubiegen. Er hielt ordnungsgemäß an der dortigen Einmündung an, der Fahrlehrer fuhr mit seinem Motorrad hinter ihm. Beim Anfahren an der Stoppstelle kam es jedoch zu einem Fahrfehler des Fahrschülers, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam und seitlich gegen die Schutzplanke prallte. Hierbei hakte sein rechtes Bein an einem Befestigungspfosten ein, wurde infolge von seinem Fahrzeug getrennt und fiel hinter die Schutzplanke. Das Motorrad fuhr noch wenige Meter weiter und kam dann auf der Fahrbahn in Endlage. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Der Fahrschüler wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall auf der L1208

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der L 1208 ereignet. Eine 17-Jährige und ihre 15-jährige Sozia befuhren gegen 16.50 Uhr mit einem Leichtkraftrad Benelli die L 1208 von Leinfelden-Echerdingen Musberg in Richtung Steinenbronn. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam sie aus noch unbekannter Ursache in einer engen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte die 17-Jährige mit dem entgegenkommenden Pkw BMW einer 57- Jährigen. Die 57-jährige Pkw-Lenkerin leitete ihrerseits noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad nicht verhindern. Durch die Kollision wurden die beiden Damen auf dem Leichtkraftrad von diesem geschleudert und kamen im angrenzenden Bankett zum Liegen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen kam die 17-Jährige mit einem Rettungshubschrauber und die 15-jährige Mitfahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die 57-jährige Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt. Die L 1208 war für ca. anderthalb Stunden teilweise voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Polizei eingerichtet.

Nürtingen (ES): Auffinden eines Kleinkindes

Am Samstag, gegen 19.50 Uhr, ist es in Nürtingen zum glücklichen Auffinden eines ausgebüxten Kleinkindes gekommen. Ein Nürtinger Ehepaar konnte neben der Fahrbahn der B313 einen unbekleideten 5-jährigen Jungen feststellen, der augenscheinlich auch unbegleitet unterwegs war. Die nachfolgenden Ermittlungen ergaben, dass er seiner Oma, die ihn baden sollte, entwichen war. Beim Eintreffen der Streife kamen auch schon Familienangehörige des Jungen vor Ort, die nach dem entflohenen Buben fahndeten. Die Familie wurde wieder vereint und der Junge dem samstäglichen Bade zugeführt.

Balingen (ZAK): Brand einer Holzhütte

Am 24.08.2024 ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Brand einer Holzhütte am Waldrand von Streichen gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die circa 30 Quadratmeter große Hütte in der Verlängerung der Straße Rauhenwiesen in Vollbrand. Auch umliegende Bäume wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte durch die Feuerwehr, welche mit 45 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen im Einsatz waren, verhindert werden. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursachen dauern an.

