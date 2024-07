Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gasgeruch in Hotel

Freiburg (ots)

Gasgeruch in einem Hotel in Waldshut-Tiengen hat am Montag, 29.07.2024, gegen 13:00 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Vor Ort bestätigte sich ein mutmaßlicher Gasaustritt. Die durchgeführten Messungen der Feuerwehr ergaben eine hohe Gaskonzentration in einer im Dachgeschoss befindlichen Wohnung. Vorsorglich waren die Anwohner aus dem Haus geleitet worden. Aus der Wohnung konnte der 48 Jahre alte Bewohner benommen von der Feuerwehr gerettet werden. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und kam in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte dieser in der Wohnung mit einer Gasflasche hantiert haben. Nach ausgiebigen Belüften war das Gebäude wieder uneingeschränkt nutzbar.

