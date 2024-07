Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 29.07.2024, gegen 10:45 Uhr, ist ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw auf der K 6566 zwischen Horheim und Schwerzen leicht verletzt worden. Der 87-jährige Fahrradfahrer wollte aus einem Gemeindeverbindungsweg die Kreisstraße queren, um auf einen gegenüberliegenden, für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Weg in Richtung Wutöschingen zu gelangen. Dabei kollidierte er mit dem auf der bevorrechtigten Kreisstraße herannahenden 24-jährigen Autofahrer. Der Fahrradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Pedelec und das Auto wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

