POL-FR: Freiburg im Breisgau: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 29.07.2024, gegen 21:00 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 155 bei Görwihl-Rüßwihl gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 44-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Er war in einer Kurve zu Fall gekommen und von der Straße abgekommen. Das Motorrad wurde dabei beschädigt. Der Sachschaden liegt ...

mehr