Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Zahnarztpraxis ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Zahnarztpraxis

Scheeßel. In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis an der Poststraße eingebrochen. Dazu schoben sie zwei Außenrollläden hoch und hebelten ein Fenster auf. In der Praxis suchten die Unbekannten nach Beute. An der Rezeption fanden sie eine Plastikdose mit etwas Bargeld und nahmen es mit. Mögliche Zeuge, denen in der Nacht in der Poststraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04263/98516-0 bei der Polizeistation Scheeßel.

