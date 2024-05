Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ E-Bike aus Garage geklaut ++ Traktorenteile auf Autobahnparkplatz gestohlen ++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen ++ Spiegelglas vom Pkw gestohlen ++

Rotenburg (ots)

E-Bike aus Garage geklaut

Zeven. Unbekannte haben am Mittwochvormittag im Kastanienweg ein E-Bike gestohlen. Das blaue Elektrofahrrad der Marke Hartje vom Typ Victoria stand zwischen 11.10 Uhr und 11.15 Uhr verschlossen in der Garage eines Wohnhauses. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa zweitausend Euro und hofft unter Telefon 04281/9592-0 auf Hinweise.

Traktorenteile auf Autobahnparkplatz gestohlen

Hatzte/A1. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Autobahnparkplatz Hatzte zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf in Fahrtrichtung Bremen Fahrzeugteile von Traktoren gestohlen. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge standen auf einem Tieflader. Vermutlich gezielt bauten die Täter jeweils die hydraulischen Oberlenker, die Zugmäuler und Kupplungen ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/59414-0.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Stemmen. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte auf dem Parkplatz einer Gaststätte an der Großen Straße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Die Täter warfen die Seitenscheibe eines grünen Mercedes Sprinter ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Aus dem Laderaum nahmen sie eine Bohrmaschine, eine Kettensäge, eine Flex und anderes Werkzeug mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa eintausend Euro.

Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Sittensen. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Hotels an der Bahnhofstraße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Sie bohrten in den Schließzylinder der Hecktür eines weißen Renault Master und öffneten die Tür. Im Laderaum fanden sie einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, Messgeräte und andere, hochwertige Werkzeuge. Die Polizei geht von einem Schaden von über zehntausend Euro aus.

Spiegelglas vom Pkw gestohlen

Jeersdorf. In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter in der Eichenallee das Spiegelglas vom Außenspiegel eines weißen Hyundai gestohlen. Der Pkw war über Nacht auf dem Seitenstreifen geparkt. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04263/98516-0 bei der Polizeistation in Scheeßel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell