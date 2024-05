Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tasche aus Cabrio geklaut ++ Wohnungseinbruch im Westerwiesenweg ++ Mit dem E-Scooter gestürzt - 17-Jährige verletzt ++

Rotenburg (ots)

Tasche aus Cabrio geklaut

Bremervörde. Unbekannte haben am Montagvormittag in der Bahnhofstraße eine Handtasche aus einem offenen Mercedes Cabriolet gestohlen. Die 72-jährige Geschädigte hatte ihren Wagen zwischen 9.15 Uhr und 10.15 Uhr vor dem Haupteingang des Wirthauses "Alt-Bremervörde" abgestellt. In diesem Zeitraum schnappten sich die Täter ihre blaue Umhängetasche. Darin befand sich ein rotes Smartphone und eine braune Geldbörse mit dem üblichen Inhalt.

Wohnungseinbruch im Westerwiesenweg

Veersebrück. Im Verlauf des Montags sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Westerwiesenweg eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten mindestens zwei Täter zwischen 7 Uhr morgens und 13.40 Uhr über ein Brachgelände auf das Grundstück. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie eine Terrassentür auf. In der Wohnung gingen die Einbrecher auf Suche nach Beute. Was sie genau gestohlen haben, steht noch nicht fest.

Mit dem E-Scooter gestürzt - 17-Jährige verletzt

Tarmstedt. Eine 17-jährige Jugendliche hat sich am Montagabend beim Sturz mit ihrem E-Scooter verletzt. Die junge Frau war gegen 18 Uhr mit dem Elektroroller auf dem Geh- und Radweg an der Hepstedter Straße in Richtung Hepstedt unterwegs, als sie ohne fremde Beteiligung stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell