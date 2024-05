Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fallrohr aus Kupfer entwendet

Neuhofen (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft in der Bruchgasse circa 1,5 m eines Fallrohrs, welches bereits an einem entsprechenden Fallrohrsystem montiert war. Um an das Fallrohr zu gelangen, mussten der oder die Täter eine Leiter an das Gebäude stellen - das Vorgehen war also mit einem entsprechenden Aufwand verbunden! Das entwendete Fallrohr hatte einen unteren dreistelligen Wert. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann bzw. verdächtige Personen wahrgenommen hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

