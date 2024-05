Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Wendevorgang endet mit Verkehrsunfall und leichtverletzter Person

Dudenhofen (ots)

Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr befuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin die Carl-Zimmermann-Straße in Richtung Landauer Straße. Zeitgleich wendete ein 80-jähriger Mann mit seinem PKW in einer Hofeinfahrt in der Carl-Zimmermann-Straße und stieß beim Rückwärtsfahren mit dem PKW der 33-Jährigen zusammen. Diese erlitt durch den Zusammenstoß Kopfschmerzen, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro.

