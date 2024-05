Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit Motorroller

Speyer (ots)

Gegen 07:35 Uhr am Mittwochmorgen befuhr eine 23-jährige Rollerfahrerin die Wormser Landstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Lichtzeichenanlage auf Höhe der Viehtriftstraße musste die Fahrerin verkehrsbedingt bremsen und verlor auf Grund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihren Roller. Die 23-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

