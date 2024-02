LPI-NDH: Vermisste 78 jährige Frau aus Leinefelde wohlbehalten aufgefunden

Wingerode (ots) - Am Mittwoch führten Arbeiter Elektroarbeiten an einem Haus in Wingerode aus. Hierzu war die Sperrung der vor dem Haus verlaufenden Straße aus Gründen des Arbeitsschutzes notwendig. Allerdings lag hierfür keine verkehrsrechtliche Anordnung für die Rechtmäßigkeit einer solchen Sperrung vor. Ein Mitarbeiter der Verkehrsbehörde des Eichsfeldkreises sowie eine Polizeistreife kamen zum Einsatz und ...

mehr