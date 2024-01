Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.01.2024

Brand in einer Produktionshalle

Goslar (ots)

Am Sonntagabend kam es aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in einer Produktionshalle einer Firma in der Halberstädter Straße zu einem Brand.

Gegen 20 Uhr hatte ein Mitarbeiter einen Feuerschein in einer Filteranlage entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Im weiteren Verlauf des Brandes kam es offensichtlich zu einer Verpuffung. Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten eine Ausweitung des Brandes.

Teile der Produktionshalle wurden beschädigt, der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei Goslar die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell