POL-GS: POL-GS: Pressebericht PI Goslar vom 07.01.2024

Wechselseitige Körperverletzungen

Am 06.01.2024, gegen 23:15 Uhr, kam es zwischen einem 34-jährigen und einem 51-jährigen, in der Marstallstraße, zu Streitigkeiten, die sich im Verlauf zu einer wechselseitigen Körperverletzung entwickelten. Zudem bedrohte der 34-jährige den Kontrahenten verbal. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde der 34-jährige, durch einen Rettungswagen, dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel Während einer Verkehrskontrolle am 07.01.2024, gegen 03:45 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Goslar, in der "Breite Straße", bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer Anhaltspunkte feststellen, welche auf den Konsum von berauschenden Mitteln schließen ließen. Eine Blutprobe wurde bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen und 3 beteiligten PKW Am 06.01.2024, gegen 16:55 Uhr, kam es auf der Immenröder Straße, im Kreuzungsbereich zur Karoline-Herschel-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand warteten 2 Fahrzeugführer mit ihren jeweiligen PKW, verkehrsbedingt, an einer Rotlicht zeigenden Lichtsignalanlage. Offensichtlich übersah dies ein 86-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mitsubishi Carisma und kollidierte mit dem hinteren der beiden stehenden Fahrzeuge. Dadurch wurde dieser auf den davorstehenden PKW aufgeschoben. Neben dem 86-jährigen wurde auch seine 89-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden dem Krankenhaus Goslar zugeführt. An allen Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

