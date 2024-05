Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall nach Überholen aus zweiter Reihe - 38-jähriger Fahrer schwer verletzt ++ Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer ++ Junger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Rotenburg (ots)

Unfall nach Überholen aus zweiter Reihe - 38-jähriger Fahrer schwer verletzt

Taaken. Am Dienstagmorgen ist ein 38-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 201 zwischen Taaken und Sottrum schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 7 Uhr früh mit seinem Opel auf der Kreisstraße in Richtung Sottrum unterwegs und hatte mehrere Fahrzeuge, die hinter einem Traktor fuhren, überholen wollen. Plötzlich sei der 23-jährige Fahrer eines Seat direkt hinter dem Traktor ausgeschert. Um eine Kollision zu vermeiden wich der 38-Jährige nach links aus. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit mehreren Bäumen. Der 38-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa achttausend Euro.

Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Zeven. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Zevener Polizei am Dienstagabend eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Demnach war dem Zeugen ein Autofahrer aufgefallen, der gegen 22 Uhr mit einem Taxi vom Vitusplatz in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei fand das beschriebene Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle an der Bahnhofstraße. Der Taxifahrer war gerade dabei den Wagen zu betanken. Im Gespräch mit dem 60-jährigen Mann sahen die Polizisten die Mitteilung des Zeugen bestätigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Der betrunkene Autofahrer musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Junger Autofahrer unter Drogenverdacht

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 23-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Dem Mann wird vorgeworfen unter dem Einfluss von Rauschgift hinter dem Lenkrad seines Autos gesessen zu haben. Gegen 15 Uhr waren die Beamten in der Bahnhofstraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Sie folgten ihm auf der B 71 bis nach Wehldorf und hielten das Fahrzeug dort an. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten bei dem jungen Fahrer Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der Mann vor der Fahrt Marihuana zu sich genommen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der A1

Sittensen/A1. Bei einem Auffahrunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 15.40 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er auf den vor ihm fahrenden Lkw eines 42-Jährigen auf. Der 54-jährige Unfallverursacher zog sich leichte, sein 38-Jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa achttausend Euro.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ostervesede. Am vergangenen Samstag haben Unbekannte in der Benkeloher Straße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie hebelten und flexten solange an dem Gerät, bis sie es gewaltsam öffnen konnten. Dann holten sie Zigaretten und Bargeld heraus.

