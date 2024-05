Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tageswohnungseinbruch ++ Auto aufgebrochen ++ Seitenscheiben von elf Fahrzeugen eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise ++ Polizei stoppt Drogenfahrt ++ E-Bikerin fährt gegen stehendes Auto ++

Rotenburg (ots)

Tageswohnungseinbruch

Bremervörde. Im Verlauf des Donnerstags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße "Am Schützenpark" eingebrochen. Zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr hebelten sie die Außentür zum Schlafzimmer auf. In der Wohnung durchwühlten sie alle Schränke und fanden dabei Bargeld und Schmuck. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt.

Auto aufgebrochen

Zeven. Am Donnerstagvormittag haben Unbekannte in der Lange Straße ein Auto aufgebrochen. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen VW Fox ein. Im Innenraum entdeckten die Täter ein leeres Kellner-Portemonnaie auf dem Armaturenbrett und nahmen es mit.

Seitenscheiben von elf Fahrzeugen eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte im Kastanienweg erheblichen Sachschaden angerichtet. Zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen schlugen sie die Seitenscheiben von elf Pkw ein. Gestohlen haben die Unbekannten vermutlich nichts. Mögliche Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen im Kastanienweg aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0 bei der Polizei.

Polizei stoppt Drogenfahrt

Rotenburg. Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Wagen im Glummweg unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Nach dem Urintest zeigte sich, dass der Fahrer einen Mix aus THC, dem Wirkstoff von Cannabis, Kokain, Amphetaminen und Methamphetaminen in seinem Körper hatte. Der 45-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

E-Bikerin fährt gegen stehendes Auto

Rotenburg. Am Donnerstagnachmittag ist eine 51-jährige E-Bikerin bei einem Verkehrsunfall in der Glockengießer Straße verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte die Frau mit dem auf dem Radweg parkenden Peugeot eines 46-Jährigen. Die Frau stürzte mit ihrem Elektrofahrrad und zog sich dabei leichte Verletzungen an ihrem Bein zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

